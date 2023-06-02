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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Закупка для України Starlink та нові системи ППО Patriot: 464-й день війни

Закупка для України Starlink та нові системи ППО Patriot: 464-й день війни
2 Червня, 0:11

Зеленський розповів, коли ухвалять рішення про механізм підготовки пілотів ЗСУ

На наступній зустрічі у форматі Рамштайн ухвалять рішення про механізм підготовки українських пілотів.

Про це йдеться у спільній заяві президента України Володимира Зеленського та президента Франції Еммануеля Макрона.

– З урахуванням паралельних консультацій зі США та іншими зацікавленими країнами ми доручили нашим міністрам оборони спільно працювати з метою розробки офіційного рішення щодо конкретних обсягів і механізму підготовки пілотів та технічного персоналу на основі запиту української сторони, яке буде ухвалене на наступній зустрічі у форматі Рамштайн усіма країнами – учасницями ініціативи з підготовки пілотів винищувальної авіації, – йдеться у заяві.

Також лідери двох країн підтвердили готовність розробити рамкові умови для початку підготовки українських пілотів бойових літаків, коли це буде доцільно для Повітряних сил ЗСУ.

ДжерелоОфіс президента

Війна в Україні
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Російські війська намагалися знову атакувати Київ ракетами з балістичною траєкторією. Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, скільки ракет ще має Росія, чим вони небезпечні, чому важливо не знімати роботу протиповітряної оборони, не викладати в режимі реального часу та не показувати уламки збитих цілей.

Юлія Захарченко
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