Їздив до Москви на “курси” під час окупації: СБУ затримала чиновника Херсонської ОВА

Служба безпеки України затримала чинного посадовця Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА), який співпрацював з росіянами під час окупації Херсона.

За даними пресслужби СБУ, чиновник добровільно увійшов до “головного управління міністерства внутрішніх справ Херсонської області”, яке створили рашисти.

Він обійняв посаду “старшого експерта відділення бухгалтерських і фінансово-аналітичних експертиз експертно-криміналістичного центру”.

Колаборант готував “експертизи” фінансової діяльності місцевих підприємств. Окупанти використовували їх для фабрикування справ проти патріотично налаштованих власників компаній.

– Перебуваючи у лавах окупаційного органу, ворожий поплічник їздив до Москви на “курси підвищення кваліфікації”, – зазначили в СБУ.

Після визволення Херсона колаборант “заліг на дно”, проте згодом знову влаштувався на роботу до ОВА. Його затримали під час стабілізаційних заходів у місті.

У затриманого пройшли обшуки, під час яких правоохоронці виявили: документи, що підтверджують “стажування” в Москві; роздруковані “закони”, “накази”, а також інструкції МВС РФ.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території). Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Суд обрав колаборанту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Джерело : СБУ

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