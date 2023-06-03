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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Їздив до Москви на “курси” під час окупації: СБУ затримала чиновника Херсонської ОВА

СБУ затримала посадовця Херсонської ОВА
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала чинного посадовця Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА), який співпрацював з росіянами під час окупації Херсона.

За даними пресслужби СБУ, чиновник добровільно увійшов до “головного управління міністерства внутрішніх справ Херсонської області”, яке створили рашисти.

Він обійняв посаду “старшого експерта відділення бухгалтерських і фінансово-аналітичних експертиз експертно-криміналістичного центру”.

Колаборант готував “експертизи” фінансової діяльності місцевих підприємств. Окупанти використовували їх для фабрикування справ проти патріотично налаштованих власників компаній.

– Перебуваючи у лавах окупаційного органу, ворожий поплічник їздив до Москви на “курси підвищення кваліфікації”, – зазначили в СБУ.

СБУ затримала посадовця Херсонської ОВА
СБУ затримала посадовця Херсонської ОВА
СБУ затримала посадовця Херсонської ОВА
СБУ затримала посадовця Херсонської ОВА

Після визволення Херсона колаборант “заліг на дно”, проте згодом знову влаштувався на роботу до ОВА. Його затримали під час стабілізаційних заходів у місті.

У затриманого пройшли обшуки, під час яких правоохоронці виявили: документи, що підтверджують “стажування” в Москві; роздруковані “закони”, “накази”, а також інструкції МВС РФ.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території). Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Суд обрав колаборанту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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СБУ

Джерело: СБУ
Російська агресія, СБУ, Херсон, Херсонська область
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