Ремонтував російські БТР та грабував будинки: на Київщині затримали колаборанта

На Київщині затримали колаборанта, який за допомогу російським військам отримав “дозвіл” грабувати будинки на окупованій Луганщині.

Ним виявився проросійськи налаштований працівник агрокомпанії одного із селищ Сватівського району.

Під час окупації населеного пункту він підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

– Колаборант перевозив особовий склад та російські боєприпаси. Також на власному подвір’ї зловмисник влаштував СТО для ремонту російської військової техніки, зокрема підбитих українськими захисниками БТРів. За це окупанти дозволяли своєму поплічнику безперешкодно переміщатися районом і грабувати будинки людей, які виїхали на підконтрольну Україні територію, – повідомили в СБУ.

Навесні 2023 року, коли в результаті наступальних дій ЗСУ лінія фронту наблизилась до околиць його селища, ворожий поплічник виїхав на Київщину.

Там він намагався “легалізуватися” під виглядом переселенця зі сходу України і навіть почав оформляти соціальну допомогу.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зараз він під вартою, триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Джерело : СБУ

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