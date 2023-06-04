Атака РФ по Дніпру та готовність України до контрнаступу: 466-й день війни

4 Червня, 0:03

В ЄС не будуть запроваджувати обмеження на вʼїзд для чоловіків з України

Європейська комісія не планує запроваджувати обмеження на виїзд з України до ЄС для чоловіків призовного віку.

Про це заявила єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йохансон під час зустрічі з журналістами. За її словами, українці, які перетинають кордон, автоматично стають біженцями, якщо їм необхідний цей статус.