Атака РФ по Дніпру та готовність України до контрнаступу: 466-й день війни
В ЄС не будуть запроваджувати обмеження на вʼїзд для чоловіків з України
Європейська комісія не планує запроваджувати обмеження на виїзд з України до ЄС для чоловіків призовного віку.
Про це заявила єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йохансон під час зустрічі з журналістами. За її словами, українці, які перетинають кордон, автоматично стають біженцями, якщо їм необхідний цей статус.
– Для Євросоюзу всі українці, які прибувають у цей період як біженці, перебувають під захистом Директиви про тимчасовий захист (Temporary Protection Directive). Ми не зупинятимемо українців, які вʼїжджають до ЄС, – стверджує вона.
На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.Владислав Круглов