Зламали трансляцію телеканалів: у Криму показували ролики про ЗСУ

У тимчасово окупованому Криму “зламали” трансляцію телеканалів, внаслідок чого почали показувати ролик про ЗСУ.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

– У тимчасово окупованому Криму, зокрема й у Севастополі, “зламали” трансляцію низки телеканалів і запустили там ролик про ЗСУ, – написав він на своїй офіційній сторінці в Telegram і опублікував відповідний скрін з відео.

Нагадаємо, що уночі 4 червня тимчасово окупований Крим нібито атакували дев’ять безпілотників.

До речі, 9 березня, радіостанції і телеканали у Москві транслювали хибні повідомлення про повітряну тривогу, після того як їхні сервери було зламано.

Фото: Сергій Братчук

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.