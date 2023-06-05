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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Зламали трансляцію телеканалів: у Криму показували ролики про ЗСУ

Зламали трансляцію телеканалів: у Криму показували ролики про ЗСУ

У тимчасово окупованому Криму “зламали” трансляцію телеканалів, внаслідок чого почали показувати ролик про ЗСУ.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

– У тимчасово окупованому Криму, зокрема й у Севастополі, “зламали” трансляцію низки телеканалів і запустили там ролик про ЗСУ, – написав він на своїй офіційній сторінці в Telegram і опублікував відповідний скрін з відео.

Нагадаємо, що уночі 4 червня тимчасово окупований Крим нібито атакували дев’ять безпілотників.

До речі, 9 березня, радіостанції і телеканали у Москві транслювали хибні повідомлення про повітряну тривогу, після того як їхні сервери було зламано.

Фото: Сергій Братчук

контрнаступ, Крим
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