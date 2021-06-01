В Україні заснували День пам’яті дітей, загиблих від агресії Росії

В Україні заснували День вшанування пам’яті дітей, які загинули від збройної агресії РФ. Його щороку відзначатимуть 4 червня.

За відповідний проект постанови №5343 проголосували 308 нардепів.

Як зазначили на офіційному веб-порталі ВР, із 2014 року на території Донецької, Луганської та інших областей внаслідок збройної агресії Росії проти України загинуло щонайменше 240 дітей.

Таким чином Кабміну доручили протягом двох тижнів з дня ухвалення документа розробити та затвердити план заходів щодо вшанування на державному рівні пам’яті таких дітей.

Водночас місцевим органам виконавчої влади доручили вшанувати на місцевому рівні пам’ять дітей, які загинули внаслідок агресивних дій РФ.

Окрім того, Державному комітету телебачення і радіомовлення рекомендували організувати тематичні теле- і радіопередачі, присвячені вшануванню пам’яті загиблих дітей.

Контролюватиме виконання постанови Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

День захисту дітей

1 червня відзначають День захисту дітей. Це свято покликане нагадувати суспільству про необхідність захищати кожну дитину та її права.

Вперше День захисту дітей відсвяткували у 1950-му. Нині 1 червня відзначають у понад 60 країнах світу.

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