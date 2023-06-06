Через підрив Каховської ГЕС затоплені позиції військових підрозділів РФ – Міноборони

Через підрив Каховської ГЕС були затоплені позиції військових підрозділів РФ, що може призвести до масштабного змиву російських мінних полів та їхньої детонації у хаотичному порядку.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Цілеспрямований підрив дамби був здійснений російськими окупантами, щоб призупинити процес деокупації Силами оборони України та змістити вектор уваги суспільства з подій, які відбуваються у Бєлгородській області, – стверджує Маляр.

У критичному становищі опинилися мирні жителі тимчасово окупованих населених пунктів Херсонщини та Криму. Через підрив дамби Каховської ГЕС вони залишилися без прісної води.

На думку заступниці міністра оборони України, російська терористична армія вчинила черговий злочин, який здатний спричинити серйозну екологічну та гуманітарну катастрофу. Вона наголосила, що російські окупанти отримали протилежний ефект, а не той, який вони очікували.

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