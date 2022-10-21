Жовтень, 21 в 12:35

Якщо росіяни зараз підірвуть Каховську ГЕС, то питання постачання Криму закриється щонайменше на наступні 5 років.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова РНБО Олексій Данілов.

За його словами, Україна з Каховської ГЕС не отримує електрику вже певний час.

Зараз дивляться

– Якщо вони підірвуть Каховську дамбу, то питання постачання Криму закриється раз і назавжди. Його неможливо буде відновити, ну десь найближчі 5-7 років. Ми на сьогодні володіємо інформацією, що там (на Каховській ГЕС) робить ворог. Мова зараз не про електрику, а про більш страшні речі, тому це буде катастрофа вселенського масштабу, якщо вони ухвалять таке рішення, – наголосив Данілов.

Він також зауважив, що питання загроз від можливого підриву Каховської ГЕС будуть розглядати на найближчому засіданні ставки верховного головнокомандувача.

– Це питання готувалося певний період часу і ми готові до будь-якого розвитку подій, – підсумував голова РНБО.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Російська Федерація готує техногенну катастрофу в Україні, зокрема, за допомогою мінування окупантами Каховської гідроелектростанції.