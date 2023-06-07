Підрив Каховської ГЕС та засідання Радбезу: 469-й день війни

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7 Червня, 0:53

Мешканців Снігурівки закликали економити воду у зв’язку з підтопленням річки Інгулець

Мешканців м. Снігурівка, що в Миколаївській області, закликали до економії споживання води через підтоплення р. Інгулець. Інгулець.

Про це повідомив голова Снігурівської військової адміністрації Іван Кухта.

– Для того, щоб усім містянам вистачило води, велике прохання – починаючи від завтрашнього дня, прошу утриматися від поливу городів і присадибних ділянок водою з міської водопровідної мережі та не вживати некип’ячену воду, – заявив він.

За його словами, станом на 22:30 внаслідок підвищення рівня води в річці Інгулець сталося підтоплення частини свердловин м. Снігурівка. Снігурівка, що призвело до проблем із водопостачанням.

Кухта зазначив, що моніторинг проводиться цілодобово. Буду інформувати вас про подальшу ситуацію

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