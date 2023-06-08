11-місячний хлопчик став зайвим: на Волині жінка продала дитину подруги за $30 тис.

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 26-річної місцевої жительки за фактом торгівлі людьми, вчиненої стосовно малолітнього (ч. 3 ст. 149 КК України).

Слідство встановило, що обвинувачена піклувалася про небажаного сина своєї подруги, якого та таємно народила вдома у квітні 2022 року та наступного дня після пологів віддала.

– 11-місячний хлопчик невдовзі став зайвим піклувальниці, тому жінка вирішила його продати за 30 тис. доларів США, – розповіли у прокуратурі.

У березні 2023 року під час передання дитини покупцю у Луцьку її затримали. Дитина наразі перебуває у лікарняному закладі.

Джерело : Офіс генпрокурора

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