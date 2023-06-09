Евакуація населення з підтоплених районів та удар РФ по Уманщині: 471-й день війни

9 Червня, 0:26

Після вибуху в Бердянську горить АЗС, окупанти перевозять техніку

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі повідомляють, що над містом помітили густий дим.

Жителі Бердянську розповідають, що чули один гучний вибух, після якого почався гучний гул. Попередньо, палає заправочна станція навпроти хлібокомбінату.

За неофіційною інформацією, російські окупанти перевозять техніку з порту на гору. Ймовірно, на виїзд з міста, проте це потребує підтвердження.

Зазначається, що у небо підняли гелікоптери. Пропагандистські ЗМІ поки ніяк не коментують ситуацію.