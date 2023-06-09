Евакуація населення з підтоплених районів та удар РФ по Уманщині: 471-й день війни
У Дніпропетровській області пролунали вибухи, працює ППО
У Дніпропетровській області пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога.
Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав містян не ігнорувати тривогу та не знімати роботу ППО.
Місцеві мешканці також пишуть, що в області працює протиповітряна оборона.
За непідтвердженою інформацією, в області знаходяться ворожі безпілотники.
Після вибуху в Бердянську горить АЗС, окупанти перевозять техніку
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі повідомляють, що над містом помітили густий дим.
Жителі Бердянську розповідають, що чули один гучний вибух, після якого почався гучний гул. Попередньо, палає заправочна станція навпроти хлібокомбінату.
За неофіційною інформацією, російські окупанти перевозять техніку з порту на гору. Ймовірно, на виїзд з міста, проте це потребує підтвердження.
Зазначається, що у небо підняли гелікоптери. Пропагандистські ЗМІ поки ніяк не коментують ситуацію.