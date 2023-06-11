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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Зменшення затоплення на Херсонщині та Трюдо в Києві: 473-й день війни

Зменшення затоплення на Херсонщині та Трюдо в Києві: 473-й день війни
11 Червня, 0:08

В низці областей України оголошена повітряна тривога

В ніч проти 11 червня в низці областей України була оголошена повітряна тривога.

Наразі сирени лунають у Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та АР Крим.

Війна в Україні
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Зменшення затоплення на Херсонщині та Трюдо в Києві: 473-й день війни
Ці перелякані очі, це була дуже щемка картина – автор фото про пса, який обіймає ногу волонтера
Зменшення затоплення на Херсонщині та Трюдо в Києві: 473-й день війни
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50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
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Зменшення затоплення на Херсонщині та Трюдо в Києві: 473-й день війни
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Зменшення затоплення на Херсонщині та Трюдо в Києві: 473-й день війни
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