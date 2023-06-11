Ілля Нежигай, редактор стрічки
Зменшення затоплення на Херсонщині та Трюдо в Києві: 473-й день війни
11 Червня, 0:08
В низці областей України оголошена повітряна тривога
В ніч проти 11 червня в низці областей України була оголошена повітряна тривога.
Наразі сирени лунають у Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та АР Крим.
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50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова