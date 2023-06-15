Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Затримка виплат ВПО: куди телефонувати та до кого звертатися
Прямувала з дитиною в укриття: у Києві чоловік напав на жінку
11 загиблих і 36 поранених: у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи
Під Броварами поліціянтка на авто на смерть збила військового – що відомо
Наслідки підриву Каховської ГЕС: які населені пункти затопило – карта
Україна Live
Live
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Засідання Рамштайн і визнання воєнного злочину РФ на ГЕС: 477-й день війни

Засідання Рамштайн і визнання воєнного злочину РФ на ГЕС: 477-й день війни
15 Червня, 1:48

У Харкові пролунало кілька звуків вибухів

У Харкові пролунало щонайменше два вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Близько 1:46 в місті пролунав третій вибух.

Наразі представники влади чи військові не коментували інформацію про вибухи у місті.

15 Червня, 1:39

У Херсоні прогриміли вибухи: що відомо

У Херсоні та області пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Перед цим на території області була оголошена повітряна тривога.

За попередньою інформацією, на Херсонщині працює протиповітряна оборона.

Наразі представники влади чи військові не коментували інформацію про вибухи.

15 Червня, 1:25

У Краснодарі пролунав вибух

У російському Краснодарі пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Мешканці міста пишуть, що від вибухів в оселях почали ходити вікна.

Завдяки публічних відеокамер, розташованих в місті, вдалось встановити, що вибух стався близько 0:25 15 червня.

У відео можна побачити, що камера з багатоповерхівок знаходиться у житловому комплексі Перспектива у Прикубанському районі Краснодара, який знаходиться на сході від центру міста. Крім того, на схід від зафіксованих відеокадрів розміщуються індустріальні райони, де росіяни мають масштабні склади.

Наразі неможливо встановити, де саме стався вибух.

Наразі влада Краснодара не коментувала інформацію про вибухи.

Причини вибуху теж не називаються.

15 Червня, 1:24

Під час тривоги у Дніпропетровській області пролунали вибухи

У Дніпропетровській області пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога.

За попередньою інформацією, працює протиповітряна оборона по ворожих безпілотниках.

Наразі влада чи військові не коментували інформацію про вибухи.

15 Червня, 0:15

ЗСУ в наступі й обороні, але є просування: Маляр про фронт

Військовим Збройних сил України дуже складно здійснювати контрнаступ. Російські загарбники дуже щільно замінували поля та чинять активний спротив на тимчасово окупованих територіях. Попри складнощі, ЗСУ впевнено просуваються вперед.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку.

– У нас на кількох напрямках триває наступ, але так само і наступ ворога. Станом на зараз, ми перебуваємо і в наступі, і в обороні. Просто на різних напрямках. Триває дуже серйозне протистояння, – стверджує заступниця глави МО.

Маляр звернула увагу, що РФ збільшує зараз кількість артилерійських, мінометних і авіаційних обстрілів, а також активно застосовує ПТУР (протитанкові керовані ракети) та ударні дрони-камікадзе, щоб зупинити український контрнаступ.

Водночас на Півдні України ЗСУ стикаються з суцільним мінуванням полів, тому просуватися складно, проте воїнам вдається це робити впевнено. Маляр наголосила, що нині триває дуже жорсткий двобій, коли використовується якомога більше можливостей.

Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 14.06.2023
карта бойових дій на 13.06.2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Допомога від Червоного Хреста для ВПО: як отримати
гроші держвиплати
Ці перелякані очі, це була дуже щемка картина – автор фото про пса, який обіймає ногу волонтера
Засідання Рамштайн і визнання воєнного злочину РФ на ГЕС: 477-й день війни
Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову
Засідання Рамштайн і визнання воєнного злочину РФ на ГЕС: 477-й день війни
Відео
Суспільство
Україна в наступі й обороні, але ЗСУ впевнено просуваються: Маляр про ситуацію на фронті

Військовим ЗСУ дуже складно здійснювати контрнаступ. Окупанти щільно замінували поля та чинять активний спротив. Попри складнощі, ЗСУ впевнено просуваються вперед.

Юлія Захарченко, Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (14.06.2023)
Засідання Рамштайн і визнання воєнного злочину РФ на ГЕС: 477-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (14.06.2023)
Засідання Рамштайн і визнання воєнного злочину РФ на ГЕС: 477-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (14.06.2023)
Засідання Рамштайн і визнання воєнного злочину РФ на ГЕС: 477-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (14.06.2023)
Засідання Рамштайн і визнання воєнного злочину РФ на ГЕС: 477-й день війни
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь