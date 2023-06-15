Засідання Рамштайн і визнання воєнного злочину РФ на ГЕС: 477-й день війни
У Харкові пролунало кілька звуків вибухів
У Харкові пролунало щонайменше два вибухи.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.
Близько 1:46 в місті пролунав третій вибух.
Наразі представники влади чи військові не коментували інформацію про вибухи у місті.
У Херсоні прогриміли вибухи: що відомо
У Херсоні та області пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Перед цим на території області була оголошена повітряна тривога.
За попередньою інформацією, на Херсонщині працює протиповітряна оборона.
Наразі представники влади чи військові не коментували інформацію про вибухи.
У Краснодарі пролунав вибух
У російському Краснодарі пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Мешканці міста пишуть, що від вибухів в оселях почали ходити вікна.
Завдяки публічних відеокамер, розташованих в місті, вдалось встановити, що вибух стався близько 0:25 15 червня.
У відео можна побачити, що камера з багатоповерхівок знаходиться у житловому комплексі Перспектива у Прикубанському районі Краснодара, який знаходиться на сході від центру міста. Крім того, на схід від зафіксованих відеокадрів розміщуються індустріальні райони, де росіяни мають масштабні склади.
Наразі неможливо встановити, де саме стався вибух.
Наразі влада Краснодара не коментувала інформацію про вибухи.
Причини вибуху теж не називаються.
Під час тривоги у Дніпропетровській області пролунали вибухи
У Дніпропетровській області пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога.
За попередньою інформацією, працює протиповітряна оборона по ворожих безпілотниках.
Наразі влада чи військові не коментували інформацію про вибухи.
ЗСУ в наступі й обороні, але є просування: Маляр про фронт
Військовим Збройних сил України дуже складно здійснювати контрнаступ. Російські загарбники дуже щільно замінували поля та чинять активний спротив на тимчасово окупованих територіях. Попри складнощі, ЗСУ впевнено просуваються вперед.
Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку.
– У нас на кількох напрямках триває наступ, але так само і наступ ворога. Станом на зараз, ми перебуваємо і в наступі, і в обороні. Просто на різних напрямках. Триває дуже серйозне протистояння, – стверджує заступниця глави МО.
Маляр звернула увагу, що РФ збільшує зараз кількість артилерійських, мінометних і авіаційних обстрілів, а також активно застосовує ПТУР (протитанкові керовані ракети) та ударні дрони-камікадзе, щоб зупинити український контрнаступ.
Водночас на Півдні України ЗСУ стикаються з суцільним мінуванням полів, тому просуватися складно, проте воїнам вдається це робити впевнено. Маляр наголосила, що нині триває дуже жорсткий двобій, коли використовується якомога більше можливостей.