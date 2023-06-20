Вибухи у Хмельницькій області – що відомо

У Хмельницькій області прогриміли вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги через загрозу ударних дронів-камікадзе.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 482-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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