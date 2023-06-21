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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Пакет военной помощи от Португалии и взрывы в Бердянске: 438-й день войны

Пакет военной помощи от Португалии и взрывы в Бердянске: 438-й день войны
21 Червня, 0:18

Португалія виділила новий пакет оборонної допомоги для України

20 червня Португалія оголосила про новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть гаубиці та бронемашини M113.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Португалії.

– Португалія продовжує підтримувати Україну, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україні буде поставлено 14 бронемашин M113 і комплект 105-мм гаубиць.

– Цей новий пакет військової техніки приєднується до 180 тонн боєприпасів і 5 закритих машин медичної підтримки, наданих упродовж кількох тижнів, – додали у Міністерстві.

Війна в Україні
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