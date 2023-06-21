Тетяна Забожко, редакторка стрічки
У Хмельницькій області під час повітряної тривоги лунали вибухи: що повідомили в ОВА
О п’ятій ранку 21 червня в Хмельницькій області було чути вибухи.
У цей час у чотирьох областях на Заході України саме було оголошено повітряну тривогу.
В обласній військовій адміністрації після повідомлення про вибухи на території регіону закликали людей залишатися в укриттях.
Більше подробиць в ОВА поки не надавали.
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