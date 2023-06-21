У Хмельницькій області під час повітряної тривоги лунали вибухи: що повідомили в ОВА

О п’ятій ранку 21 червня в Хмельницькій області було чути вибухи.

У цей час у чотирьох областях на Заході України саме було оголошено повітряну тривогу.

В обласній військовій адміністрації після повідомлення про вибухи на території регіону закликали людей залишатися в укриттях.

Більше подробиць в ОВА поки не надавали.

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