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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Хмельницькій області під час повітряної тривоги лунали вибухи: що повідомили в ОВА

Вибух
Фото: Depositphotos

О п’ятій ранку 21 червня в Хмельницькій області було чути вибухи.

У цей час у чотирьох областях на Заході України саме було оголошено повітряну тривогу.

В обласній військовій адміністрації після повідомлення про вибухи на території регіону закликали людей залишатися в укриттях.

Більше подробиць в ОВА поки не надавали.

 

Хмельницька область
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