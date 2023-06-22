Резолюція на підтримку поставок ATACMS і кошти на відновлення України: 484-й день війни

22 Червня, 1:26

Вибух пролунав у Кременчуці

У Кременчуці Полтавської області пролунали вибухи.

Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.

У місцевих Telegram-каналах повідомлялось, що вибух було чутно навіть у Полтаві.

Перед цим у Повітряних силах повідомляли, що у Полтавській області повітряна тривога була оголошена через ракетну небезпеку, а згодом – через небезпеку застосування ворогом балістичного озброєння.

Наразі влада Кременчука чи області не коментувала інформацію про вибухи.