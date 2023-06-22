Резолюція на підтримку поставок ATACMS і кошти на відновлення України: 484-й день війни
У ЗСУ зафіксували пуски ракет з авіації РФ в бік України
Авіація РФ випустила ракети в бік України, повідомили в ПС ЗСУ.
– Зафіксовано пуски ракет з акваторії Азовського моря, – йдеться у повідомленні.
Стратегічна авіація РФ наблизилась до Азовського моря – ПС ЗСУ
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що стратегічна авіація ворога наближається до акваторії Азовського моря.
– Ворожа стратегічна авіація наближається до акваторії Азовського моря, – йдеться у повідомленні.
Ймовірно, йдеться про підняті у повітря Ту-22м3, про які у ПС ЗСУ повідомляли раніше.
У Чернігівській та Сумській областях загроза атаки дронів – ЗСУ
У Повітряних силах попередили про загрозу застосування Росією ударних безпілотників у двох північних областях України.
– Чернігівська, Сумська області – загроза ударних БпЛА, – йдеться у повідомленні.
Російські бомбардувальники Ту-22м3 рухаються в бік України – ПС ЗСУ
У Повітряних силах попередили, що Росія підняла у повітря ворожі бомбардувальники Ту-22м3.
– 4 Ту-22м3 рухаються у бік держкордону України зі Сходу! Залишайтесь в укриттях, – йдеться у повідомленні.
Перед початком тривоги в Харкові стався вибух
У Харкові без увімкнених сирен пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Одразу після вибухів у місті пролунав сигнал повітряної тривоги.
Наразі влада міста чи області не коментувала інформацію про вибухи.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що в Харківській та низці інших областей тривога була оголошена через ракетну небезпеку. Згодом повідомили, що у північних регіонах існує загроза застосування балістичного озброєння.
У Кривому Розі також пролунав вибух
У Кривому Розі під час ракетної небезпеки на території України пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Інформація про вибухи з’явилась після оголошення повітряної тривоги у Дніпропетровській області.
У Повітряних силах попередили, що у Дніпропетровській області сирени увімкнули через ракетну небезпеку.
Згодом військові проінформували, що східних, північних та південних регіонах України існує загроза застосування ворогом балістичного озброєння.
Наразі влада Кривого Рогу чи області не коментувала інформацію про вибухи.
Вибух пролунав у Кременчуці
У Кременчуці Полтавської області пролунали вибухи.
Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.
У місцевих Telegram-каналах повідомлялось, що вибух було чутно навіть у Полтаві.
Перед цим у Повітряних силах повідомляли, що у Полтавській області повітряна тривога була оголошена через ракетну небезпеку, а згодом – через небезпеку застосування ворогом балістичного озброєння.
Наразі влада Кременчука чи області не коментувала інформацію про вибухи.
У Повітряних силах попередили низку областей про загрозу удару балістичними ракетами РФ
У північних, південних та східних областях України існує загроза застосування балістичного озброєння.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ в ніч проти 22 червня.
Спочатку військові сповістили населення, що ракетна небезпека існує в наступних областях: Чернігівська, Сумська, Київська, Полтавська, Кіровоградська, Харківська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська.
Згодом у ПС ЗСУ повідомили, що для північних, південних та східних областей України існує загроза застосування балістичного озброєння.
У Києві оголошена повітряна тривога
У Києві оголошена повітряна тривога.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
У КМВА також закликали містян столиці прямувати в укриття.
Запрошення з відкритою датою: Єрмак назвав очікування України від саміту НАТО
Україна розраховує отримати запрошення вступити до НАТО з “відкритою датою” на саміті військового союзу у Вільнюсі наступного місяця.
Про це заявив у середу, 21 червня, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час вебінару, проведеного аналітичним центром Atlantic Council.
За його словами, нездатність НАТО ухвалити “сильне” рішення на саміті 11-12 липня деморалізує українців, а офіційний Київ уже продемонстрував свою готовність до вступу своїми бойовими діями на полі бою.
– Ми очікуємо, що Україна буде запрошена до НАТО з відкритою датою… Це може створити сигнал, – сказав Єрмак.
Раніше президент Володимир Зеленський наполягав на членстві України в НАТО, та водночас говорив, що визнає неможливість вступу, поки в Україні триває російсько-українська війна.
Андрій Єрмак додав, що між США та Україною ведуться консультації про заходи, які лідери Північноатлантичного договору затвердять у Вільнюсі для зміцнення безпеки України до отримання нею колективних гарантій безпеки від союзу.
Джерело: Reuters
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