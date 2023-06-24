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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Повернення захисників з Угорщини та удар по базі у Генічеську: 486-й день війни

Повернення захисників з Угорщини та удар по базі у Генічеську: 486-й день війни
24 Червня, 1:15

У Підмосков’ї горить військова база

24 Червня, 1:08

Історичний процес завжди необоротний, спостерігаємо: реакція Міноборони України та ОП на події у РФ

Те, що зараз відбувається у Росії на тлі конфлікту засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина та міністра оборони Сергія Шойгу є “класичною російською поезією”.

Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– Класична російська поезія… Смутні часи настають. Лжеволодимир опинився на престолі. Опричники йдуть ставити запитання: чи є Цар і чи справжній він? Історичний процес завжди необоротний… – написав він.

У Міноборони України також відреагували ситуацію, зазначивши, що спостерігають за розвитком подій.

24 Червня, 1:04

Зафіксовано пуски крилатих ракет – Повітряні сили

Зафіксовано пуски крилатих ракет повітряного базування Х-101/555 стратегічною авіацією з акваторії Каспійського моря. Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 02.20.

Про це повідомили Повітряних силах України.

24 Червня, 0:22

Кордон “ДНР” та Ростовської області перекрито

Кордон “ДНР” та Ростовської області перекрито.

Про це повідомляють місцеві пабліки

Війна в Україні, Російська агресія
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