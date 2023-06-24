Повернення захисників з Угорщини та удар по базі у Генічеську: 486-й день війни

24 Червня, 1:08

Історичний процес завжди необоротний, спостерігаємо: реакція Міноборони України та ОП на події у РФ

Те, що зараз відбувається у Росії на тлі конфлікту засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина та міністра оборони Сергія Шойгу є “класичною російською поезією”.

Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– Класична російська поезія… Смутні часи настають. Лжеволодимир опинився на престолі. Опричники йдуть ставити запитання: чи є Цар і чи справжній він? Історичний процес завжди необоротний… – написав він.

У Міноборони України також відреагували ситуацію, зазначивши, що спостерігають за розвитком подій.