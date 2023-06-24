Повернення захисників з Угорщини та удар по базі у Генічеську: 486-й день війни
У Підмосков’ї горить військова база
Історичний процес завжди необоротний, спостерігаємо: реакція Міноборони України та ОП на події у РФ
Те, що зараз відбувається у Росії на тлі конфлікту засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина та міністра оборони Сергія Шойгу є “класичною російською поезією”.
Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
– Класична російська поезія… Смутні часи настають. Лжеволодимир опинився на престолі. Опричники йдуть ставити запитання: чи є Цар і чи справжній він? Історичний процес завжди необоротний… – написав він.
У Міноборони України також відреагували ситуацію, зазначивши, що спостерігають за розвитком подій.
Зафіксовано пуски крилатих ракет – Повітряні сили
Зафіксовано пуски крилатих ракет повітряного базування Х-101/555 стратегічною авіацією з акваторії Каспійського моря. Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 02.20.
Про це повідомили Повітряних силах України.
Кордон “ДНР” та Ростовської області перекрито
Кордон “ДНР” та Ростовської області перекрито.
Про це повідомляють місцеві пабліки
Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.Орест Дрималовський