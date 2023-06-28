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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Детонував ворожий боєкомплект: у Мелітополі вночі гриміли вибухи

вибух
Фото: Pixabay

Уночі проти 28 червня в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи.

За попередньою інформацією, це були прильоти по позиціях військових РФ та детонація ворожого боєкомплекту.

– Над Мелітополем працювала ворожа ППО, але, судячи з усього, безрезультатно, – повідомляє голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 490-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Сергій Братчук

Війна в Україні, Запорізька область, Мелітополь, Російська агресія, РФ
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Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.

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