Детонировал вражеский боекомплект: в Мелитополе ночью гремели взрывы
В ночь на 28 июня во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы.
По предварительной информации, это были прилеты по позициям военных РФ и детонация вражеского боекомплекта.
– Над Мелитополем работала вражеская ПВО, но, судя по всему, безрезультатно, – сообщает глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 490-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Братчук
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