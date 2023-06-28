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Татьяна Забожко, редактор ленты

Детонировал вражеский боекомплект: в Мелитополе ночью гремели взрывы

вибух
Фото: Pixabay

В ночь на 28 июня во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы.

По предварительной информации, это были прилеты по позициям военных РФ и детонация вражеского боекомплекта.

– Над Мелитополем работала вражеская ПВО, но, судя по всему, безрезультатно, – сообщает глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 490-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Сергей Братчук

Война в Украине, Запорожская область, Мелітополь, Російська агресія, РФ
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Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.

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