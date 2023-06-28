Детонировал вражеский боекомплект: в Мелитополе ночью гремели взрывы

В ночь на 28 июня во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы.

По предварительной информации, это были прилеты по позициям военных РФ и детонация вражеского боекомплекта.

– Над Мелитополем работала вражеская ПВО, но, судя по всему, безрезультатно, – сообщает глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 490-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Братчук

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