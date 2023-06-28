Удар по Краматорську і новий пакет допомоги від США: 490-й день війни

28 Червня, 1:22

НАТО готові реагувати на перекидання частини вагнерівців до Білорусі

НАТО готові захищати від будь-якої загрози, включно з перекиданням ПВК Вагнер у Білорусь.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він відповідає на занепокоєння країн, що межують з Білоруссю, щодо пересування військ Вагнера, і каже, що ще занадто рано спекулювати на наслідках цього.

– Ще занадто рано робити якісь остаточні висновки про наслідки того, що Пригожин переїхав до Білорусі, і що, швидше за все, частина його військ також буде розташована в Білорусі, – сказав Столтенберг.

Він додав, що НАТО “надіслали чіткий сигнал Москві і Мінську, що НАТО готова захистити кожного члена Альянсу, кожен сантиметр території НАТО”.

Раніше було підтверджено, що керівник Вагнера Євген Пригожин перебуває в Білорусі.