Удар по Краматорську і новий пакет допомоги від США: 490-й день війни
Білий дім засудив удари Росії по Краматорську
Вашингтон засудив Росію після ракетних ударів по місту Краматорську в Донецькій області.
Відповідаючи на запитання про напад, представник Ради національної безпеки Білого дому сказав: “Ми засуджуємо жорстокі удари Росії по народу України, які призвели до широкомасштабної смерті та руйнувань і забрали життя багатьох українських громадян”.
Вони додали, що президент США Джо Байден розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським у неділю і сказав йому, що США “продовжуватимуть підтримувати Україну і надавати Україні зброю та обладнання для захисту від російської агресії”.
НАТО готові реагувати на перекидання частини вагнерівців до Білорусі
НАТО готові захищати від будь-якої загрози, включно з перекиданням ПВК Вагнер у Білорусь.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Він відповідає на занепокоєння країн, що межують з Білоруссю, щодо пересування військ Вагнера, і каже, що ще занадто рано спекулювати на наслідках цього.
– Ще занадто рано робити якісь остаточні висновки про наслідки того, що Пригожин переїхав до Білорусі, і що, швидше за все, частина його військ також буде розташована в Білорусі, – сказав Столтенберг.
Він додав, що НАТО “надіслали чіткий сигнал Москві і Мінську, що НАТО готова захистити кожного члена Альянсу, кожен сантиметр території НАТО”.
Раніше було підтверджено, що керівник Вагнера Євген Пригожин перебуває в Білорусі.
Ракетна небезпека існує для низки областей – Повітряні сили ЗСУ
Ракетна небезпека присутня у низці областей.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Ракетна і балістична небезпека – Кіровоградська, Херсонська, Миколаївська, Донецька, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області.
Про загрозу балістичного удару не повідомляли для Херсонської, Миколаївської та Кіровоградської областей, водночас ракетна небезпека зберігається.
У Кіровоградській області, крім ракетної, існує загроза застосування безпілотників Shahed.
Від атаки РФ по Краматорську постраждало вже 47 осіб, загинуло – 4
Кількість постраждалих внаслідок атаки РФ по Краматорську збільшилась до 47.
Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).
Станом на 23:30 з-під завалів будівлі зруйнованого кафе деблоковано тіла 4 загиблих осіб (зокрема однієї дитини 2008 року народження).
Постраждало 47 осіб (зокрема дитина 2022 року народження). Одну людину було врятовано. Ліквідовано пожежу на площі 30 м кв.
За допомогою 2-х кранів проводиться розбір завалів будівлі зруйнованого кафе та пошук постраждалих.
Існує загроза атаки дронів для двох областей – ПС ЗСУ
Для Дніпропетровської та Запорізької областей існує загроза застосування безпілотників Shahed.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.Поліна Спасенко