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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Удар по Краматорську і новий пакет допомоги від США: 490-й день війни

Удар по Краматорську і новий пакет допомоги від США: 490-й день війни
28 Червня, 1:28

Білий дім засудив удари Росії по Краматорську

Вашингтон засудив Росію після ракетних ударів по місту Краматорську в Донецькій області.

 

Відповідаючи на запитання про напад, представник Ради національної безпеки Білого дому сказав: “Ми засуджуємо жорстокі удари Росії по народу України, які призвели до широкомасштабної смерті та руйнувань і забрали життя багатьох українських громадян”.

 

Вони додали, що президент США Джо Байден розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським у неділю і сказав йому, що США “продовжуватимуть підтримувати Україну і надавати Україні зброю та обладнання для захисту від російської агресії”.

28 Червня, 1:22

НАТО готові реагувати на перекидання частини вагнерівців до Білорусі

НАТО готові захищати від будь-якої загрози, включно з перекиданням ПВК Вагнер у Білорусь.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він відповідає на занепокоєння країн, що межують з Білоруссю, щодо пересування військ Вагнера, і каже, що ще занадто рано спекулювати на наслідках цього.

– Ще занадто рано робити якісь остаточні висновки про наслідки того, що Пригожин переїхав до Білорусі, і що, швидше за все, частина його військ також буде розташована в Білорусі, – сказав Столтенберг.

Він додав, що НАТО “надіслали чіткий сигнал Москві і Мінську, що НАТО готова захистити кожного члена Альянсу, кожен сантиметр території НАТО”.

Раніше було підтверджено, що керівник Вагнера Євген Пригожин перебуває в Білорусі.

28 Червня, 0:52

Ракетна небезпека існує для низки областей – Повітряні сили ЗСУ

Ракетна небезпека присутня у низці областей.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Ракетна і балістична небезпека – Кіровоградська, Херсонська, Миколаївська, Донецька, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області.

Про загрозу балістичного удару не повідомляли для Херсонської, Миколаївської та Кіровоградської областей, водночас ракетна небезпека зберігається.

У Кіровоградській області, крім ракетної, існує загроза застосування безпілотників Shahed.

28 Червня, 0:22

Від атаки РФ по Краматорську постраждало вже 47 осіб, загинуло – 4

Кількість постраждалих внаслідок атаки РФ по Краматорську збільшилась до 47.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

Станом на 23:30 з-під завалів будівлі зруйнованого кафе деблоковано тіла 4 загиблих осіб (зокрема однієї дитини 2008 року народження).

Постраждало 47 осіб (зокрема дитина 2022 року народження). Одну людину було врятовано. Ліквідовано пожежу на площі 30 м кв.

За допомогою 2-х кранів проводиться розбір завалів будівлі зруйнованого кафе та пошук постраждалих.

28 Червня, 0:21

Існує загроза атаки дронів для двох областей – ПС ЗСУ

Для Дніпропетровської та Запорізької областей існує загроза застосування безпілотників Shahed.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Війна в Україні
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