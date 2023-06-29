Одна жінка загинула, ще одна поранена: РФ вгатила з артилерії по Херсонщині
Близько 07:20 29 червня російські військові вгатили з артилерії по Білозерській громаді Херсонської області.
Уламками пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.
Одна місцева жителька, яка в момент обстрілу перебувала на подвір’ї будинку, дістала важких травм голови, несумісних з життям.
Під час обстрілу постраждала й ще одна жінка.
Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 491-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.Поліна Спасенко