Одна жінка загинула, ще одна поранена: РФ вгатила з артилерії по Херсонщині

Близько 07:20 29 червня російські військові вгатили з артилерії по Білозерській громаді Херсонської області.

Уламками пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.

Одна місцева жителька, яка в момент обстрілу перебувала на подвір’ї будинку, дістала важких травм голови, несумісних з життям.

Під час обстрілу постраждала й ще одна жінка.

Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 491-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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