РФ хоче використати Молдову у війні проти України – глава МВС
Глава МВС Молдови Анна Ревенко вважає, що Росія прагне відновити вплив над її країною, щоб використати у війні проти України і не тільки.
– Росія хоче відновити вплив у цьому регіоні, тому що географічне положення Молдови – потенційно важливий плацдарм для РФ щодо ЄС. Контроль над Молдовою означає додаткову вразливість для України, – заявила вона напередодні на форумі, присвяченому безпеці та боротьбі з гібридною війною.
За її словами, РФ прагне цього, щоб з одного боку отримати прямий доступ до Чорного моря, а з іншого – контроль над переміщенням товарів Дунаєм.
Окрім того, на її думку, це створює “додаткові можливості для шантажу” та активізації російських сил у придністровському регіоні.
Ревенко повідомила, що зараз Росія веде в Молдові гібридну війну, яка проявляється в маніпулюванні настроями населення, різних немирних акціях, а також у новинах та фейках.
Тиждень тому США запровадили санкції проти членів групи, пов’язаної з російською розвідкою, за їхню роль у спробах Москви дестабілізувати ситуацію і вплинути на вибори в Молдові.
Санкції спрямовані проти семи осіб, деякі з яких підтримують зв’язки з російськими спецслужбами. Серед них лідер групи, яка мала інспірувати держпереворот у Молдові.
Джерело: NewsMaker
Фото: МВС Молдови
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