На місце прильоту прямує швидка: РФ обстріляла аптеку та заклад харчування в Херсоні
2 липня армія РФ вкотре обстріляла житловий квартал Херсону.
Під ворожим вогнем опинилася аптека та заклад громадського харчування.
Через обстріл поранення ніг дістав 50-річний чоловік.
– Йому на допомогу прямує швидка, – зазначають в обласній військовій адміністрації.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 494-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Херсонська ОВА
Фото: Олег Синєгубов
Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.Андрій Почтєв