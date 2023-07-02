На місце прильоту прямує швидка: РФ обстріляла аптеку та заклад харчування в Херсоні

2 липня армія РФ вкотре обстріляла житловий квартал Херсону.

Під ворожим вогнем опинилася аптека та заклад громадського харчування.

Через обстріл поранення ніг дістав 50-річний чоловік.

– Йому на допомогу прямує швидка, – зазначають в обласній військовій адміністрації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 494-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Херсонська ОВА

Фото: Олег Синєгубов

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