Нічна атака дронів та танки Leopard 2 від Іспанії: 494-й день війни

2 Липня, 0:10

Мопеди на підльоті: на Півдні України існує загроза атаки БпЛА

У Миколаївській та Херсонській областях існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Крім того, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що “мопеди на підльоті”.

У зазначених областях було оголошено повітряну тривогу.