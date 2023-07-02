Нічна атака дронів та танки Leopard 2 від Іспанії: 494-й день війни
У Вінницькій області загроза застосування дронів Росією – ПС ЗСУ
Вінницька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Військові закликали жителів регіону терміново перейти в укриття.
У Черкаській області загроза атаки БпЛА
У Черкаській області існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Про це повідомили у Повітряних силах.
Військові закликали мешканців регіону терміново прямувати в укриття.
ПС ЗСУ: на Одещині ракетна небезпека, на Сході – балістична
В Одеській області існує загроза ракетної атаки.
Водночас на сході України є загроза застосування балістичного озброєння.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Ще у трьох областей існує загроза атаки безпілотників – ПС ЗСУ
У низці областей оголошено тривогу через загрозу застосування ворожих дронів.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
– Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА, – йдеться у повідомленні.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав українців з областей, де були увімкнені сирени, не ігнорувати повітряну тривогу.
Мопеди на підльоті: на Півдні України існує загроза атаки БпЛА
У Миколаївській та Херсонській областях існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Крім того, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що “мопеди на підльоті”.
У зазначених областях було оголошено повітряну тривогу.
Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.Андрій Почтєв