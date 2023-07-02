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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Нічна атака дронів та танки Leopard 2 від Іспанії: 494-й день війни

Нічна атака дронів та танки Leopard 2 від Іспанії: 494-й день війни
2 Липня, 1:32

У Вінницькій області загроза застосування дронів Росією – ПС ЗСУ

Вінницька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Військові закликали жителів регіону терміново перейти в укриття.

2 Липня, 1:21

У Черкаській області загроза атаки БпЛА

У Черкаській області існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Військові закликали мешканців регіону терміново прямувати в укриття.

2 Липня, 1:14

ПС ЗСУ: на Одещині ракетна небезпека, на Сході – балістична

В Одеській області існує загроза ракетної атаки.

Водночас на сході України є загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

 

2 Липня, 0:37

Ще у трьох областей існує загроза атаки безпілотників – ПС ЗСУ

У низці областей оголошено тривогу через загрозу застосування ворожих дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

– Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА, – йдеться у повідомленні.

2 Липня, 0:13

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав українців з областей, де були увімкнені сирени, не ігнорувати повітряну тривогу.

2 Липня, 0:10

Мопеди на підльоті: на Півдні України існує загроза атаки БпЛА

У Миколаївській та Херсонській областях існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Крім того, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що “мопеди на підльоті”.

У зазначених областях було оголошено повітряну тривогу.

Війна в Україні
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