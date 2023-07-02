Обійнялись перед стрибком: мати з дитиною вчинила самогубство дорогою до Польщі
У Балтійському морі між Швецією та Польщею з палуби порома впали семирічна дитина та її мати. Шведська прокуратура розслідує справу як вбивство хлопчика та подальше самогубство матері, адже попередня версія про нещасний випадок не підтвердилася.
– Ознайомившись із записом камери спостереження з місця події, шведська прокуратура міста Карлскруна, яка розслідує інцидент, кваліфікувала діяння як вбивство хлопчика та подальше самогубство матері, – повідомив виданню речник шведської поліції Йоханссон.
При цьому він додав, що “підозрюваної в цьому злочині більше немає, тому висувати звинувачення нікому”.
Зазначається, що 36-річна жінка самостійно виховувала сина, в якого була інвалідність. Батько дитини перебував за кордоном і на зв’язок із родиною не виходив.
Очевидці розповідають, що мати з дитиною пригорнулися один до одного перед тим, як впасти чи стрибнути у воду, жінка виглядала людиною “на межі фізичних і психічних сил”.
Після падіння постраждалі одразу не загинули, хоча упасти з висоти 20 метрів на рівень моря — це все одно, що вдаритися об бетонну поверхню. Мати і син вижили, але їхні внутрішні травми були несумісні з життям.
За даними місцевих ЗМІ та морської влади, мати з дитиною пробули у воді близько години. Хлопчика витягли з води екіпажі рятувальних шлюпок, а матір – вертоліт. Потім обох доправили до лікарні в шведське місто Карлскрун, але медики вже не могли їм допомогти.
Джерело: Fakt
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