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Обнялись перед прыжком: мать с ребенком совершила самоубийство по дороге в Польшу

Обнялись перед прыжком: мать с ребенком совершила самоубийство по дороге в Польшу
Фото: Pixabay

В Балтийском море между Швецией и Польшей с палубы парома упали семилетний ребенок и его мать. Шведская прокуратура расследует дело как убийство мальчика и последующее самоубийство матери, ведь предварительная версия о несчастном случае не подтвердилась.

— Ознакомившись с записью камеры наблюдения с места происшествия, шведская прокуратура города Карлскруна, которая расследует инцидент, квалифицировала деяния как убийство мальчика и последующее самоубийство матери, — сообщил изданию представитель шведской полиции Йоханссон.

При этом он добавил, что “подозреваемой в этом преступлении больше нет, поэтому предъявлять обвинения некому”.

Отмечается, что 36-летняя женщина самостоятельно воспитывала сына, у которого была инвалидность. Отец ребенка находился за границей и на связь с семьей не выходил.

Очевидцы рассказывают, что мать с ребенком прильнули друг к другу перед тем, как упасть или прыгнуть в воду, женщина выглядела человеком “на грани физических и психических сил”.

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После падения пострадавшие сразу не погибли, хотя упасть с высоты 20 метров на уровень моря — это все равно что удариться о бетонную поверхность. Мать и сын выжили, но их внутренние травмы были несовместимы с жизнью.

По данным местных СМИ и морских властей, мать с ребенком пробыли в воде около часа. Мальчика вытащили из воды экипажи спасательных шлюпок, а мать – вертолет. Затем обоих доставили в больницу в шведский город Карлскрун, но медики уже не могли им помочь.

Источник: Fakt

Польша, Самоубийство
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