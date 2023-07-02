Обнялись перед прыжком: мать с ребенком совершила самоубийство по дороге в Польшу
В Балтийском море между Швецией и Польшей с палубы парома упали семилетний ребенок и его мать. Шведская прокуратура расследует дело как убийство мальчика и последующее самоубийство матери, ведь предварительная версия о несчастном случае не подтвердилась.
— Ознакомившись с записью камеры наблюдения с места происшествия, шведская прокуратура города Карлскруна, которая расследует инцидент, квалифицировала деяния как убийство мальчика и последующее самоубийство матери, — сообщил изданию представитель шведской полиции Йоханссон.
При этом он добавил, что “подозреваемой в этом преступлении больше нет, поэтому предъявлять обвинения некому”.
Отмечается, что 36-летняя женщина самостоятельно воспитывала сына, у которого была инвалидность. Отец ребенка находился за границей и на связь с семьей не выходил.
Очевидцы рассказывают, что мать с ребенком прильнули друг к другу перед тем, как упасть или прыгнуть в воду, женщина выглядела человеком “на грани физических и психических сил”.
После падения пострадавшие сразу не погибли, хотя упасть с высоты 20 метров на уровень моря — это все равно что удариться о бетонную поверхность. Мать и сын выжили, но их внутренние травмы были несовместимы с жизнью.
По данным местных СМИ и морских властей, мать с ребенком пробыли в воде около часа. Мальчика вытащили из воды экипажи спасательных шлюпок, а мать – вертолет. Затем обоих доставили в больницу в шведский город Карлскрун, но медики уже не могли им помочь.
Источник: Fakt
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