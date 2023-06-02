На Харківщині авто із сім’єю на сільській дорозі наїхало на міну: мама загинула, діти поранені

Сьогодні опівдні поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине Харківської області на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний автомобіль, в якому їхала сім’я з трьома дітьми.

Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.

За його словами, від вибуху на місці загинула 37-річна жінка. Важких поранень дістали дві дівчинки 12 та 15 років та 12-річний хлопчик. Дітей госпіталізували, наразі медики борються за їхні життя.

Олег Синєгубов наголошує, що мінна небезпека в області залишається дуже високою. Він закликає людей не ходити по лісах, полях, лісосмугах, узбіччях доріг, берегах водойм тощо.

Важливо пересуватися виключно по дорогах з твердим покриттям.

На початку травня в Ізюмському районі Харківської області на міні підірвалася сільськогосподарська техніка разом з людьми. Загинули двоє чоловіків віком 39 і 47 років.

Фото: Поліція Харківщини

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