Ексначальника управління СБУ в Криму Кулініча, який працював на спецслужби РФ, взяли під варту

Липень, 18 в 21:09

Колишньому начальнику Служби безпеки України в АР Крим Олегу Кулінічу, затриманому за підозрою у державній зраді, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13 вересня без можливості внесення застави.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Кулінічу повідомили про підозру за трьома статтями чинного Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 1 ст. 111 (Державна зрада);

ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (Пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам відомостей, що становлять державну таємницю).

Слідчі дізналися про факти співпраці Кулініча з російськими спецслужбами, яким він передавав розвідувальну інформацію проти України. Зокрема, зафіксували передавання інформації, що становить державну таємницю.

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Фігурант був членом злочинної організації, яка займалася розвідувальною та підривною діяльністю проти України. Дії угруповання завдавали шкоди суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці держави.

Працівники ДБР затримали зрадника. Тривають слідчі дії, зокрема, для затримання та оголошення підозри іншим учасникам угруповання.