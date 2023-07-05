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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Можливі провокацій РФ на ЗАЕС та вибухи в Росії: 497-й день війни

Можливі провокацій РФ на ЗАЕС та вибухи в Росії: 497-й день війни
5 Липня, 0:30

На Сумщині загроза атаки дронів, на Донеччині – удару балістикою

У Сумській області існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА, коли ж у Донецькій області – загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ в ніч проти 5 липня.

Війна в Україні
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Не встиг у Харкові вщухнути скандал із концертом Лободи і протестом школярки, як у місті знову палає. Пасажирка таксі зняла на відео, як водій обізвав Україну такою, що “не існує”, а все через те, що вона попросила його вимкнути російську музику в салоні автомобіля. Дівчина відмовилася їхати з водієм, а відео виклала в Instagram, щоб країна, яка потопає в крові через Росію, знала своїх антигероїв.

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