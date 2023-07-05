Ілля Нежигай, редактор стрічки
Можливі провокацій РФ на ЗАЕС та вибухи в Росії: 497-й день війни
5 Липня, 0:30
На Сумщині загроза атаки дронів, на Донеччині – удару балістикою
У Сумській області існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА, коли ж у Донецькій області – загроза застосування балістичного озброєння.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ в ніч проти 5 липня.
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