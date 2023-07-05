Укрзалізниця повернула воєнізовану охорону в пасажирські потяги

Укрзалізниця із 30 червня почала повертати до пасажирських потягів воєнізовану охорону.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Зазначається, що наразі воєнізована охорона працює у потягах №81 Київ – Ужгород, №41 Дніпро – Трускавець та №712 Київ – Краматорськ.

– Продовжуємо працювати над питаннями безпеки наших пасажирів. Разом із жіночими купе поновили охорону в окремих поїздах. Працівники відомчої охорони вже здійснили 17 рейсів і долучилися до вирішення декількох конфліктних ситуацій. Це були дрібні конфлікти, нічого серйозного, наприклад, не допустили до поїзда пасажира у нетверезому стані, – зазначив голова правління АТ Укрзалізниця Євген Лященко.

За його словами, далі будуть масштабувати проєкт з урахуванням результатів першого тижня.

Під час рейсу у потязі перебувають двоє працівників воєнізованої охорони. Вони здійснюють постійний контроль за порядком і патрулюють вагони. Всі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформою, знаками розрізнення та проходять інструктаж перед кожним рейсом.

Щоб викликати працівників воєнізованої охорони, слід звернутися до провідника або начальника поїзда.

Під час рейсу працівники відомчої воєнізованої охорони АТ Укрзалізниця мають право здійснювати заходи фізичного впливу та використовувати спеціальні засоби, а також розглядати справи про адміністративні правопорушення й накладати адміністративні стягнення.

Вони також можуть затримувати та передавати правопорушників до правоохоронних органів, проводити особистий огляд і огляд речей.

Нагадаємо, у червні Укрзалізниця у тестовому режимі запустила жіночі купе у поїздах чотирьох напрямків.

Джерело : Укрзалізниця

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