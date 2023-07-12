Тетяна Забожко, редакторка стрічки
11 із 15 дронів знищено – Повітряні сили про нічну атаку
Уночі 12 липня українські військові знищили 11 із 15 ударних безпілотників іранського виробництва Shahed-136/131.
Про це вранці повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Випущені росіянами з північно-східного напрямку (Курська) дрони знищено в зонах відповідальності Повітряних командувань Центр та Схід.
До відбиття атаки залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України.
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