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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

11 із 15 дронів знищено – Повітряні сили про нічну атаку

ППО

Уночі 12 липня українські військові знищили 11 із 15 ударних безпілотників іранського виробництва Shahed-136/131.

Про це вранці повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Випущені росіянами з північно-східного напрямку (Курська) дрони знищено в зонах відповідальності Повітряних командувань Центр та Схід.

До відбиття атаки залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України.

Дрони
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