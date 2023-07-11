Укр Рус Eng
Підтримати
Укр Рус Eng
Популярні
З 11 липня в Україні обмежують продаж тютюнових виробів: що відомо
Одна людина загинула, вісім у лікарні. У Польщі автобус з українцями врізався у фуру
Ми воюємо, якщо це так: Байден заявив, що США вступлять у війну, якщо РФ нападе на члена НАТО
Зробив це навмисно. Чому Ердоган погодився повернути Україні захисників Азовсталі
Потягнув на річку й змусив купатись голою. На Закарпатті затримали чоловіка, який розбещував 8-річну
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 11.07.2023

Deepstate map 9 липня 2023

Повномасштабна війна в Україні розпочалася близько 05:00 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Вторгнення стартувало з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Факти ICTV пропонують до уваги карти бойових дій від Deep State, Institute for the study of war та CTP, які умовно відображають ситуацію в містах України. Також доступна мапа бойових дій liveuamap.com.

Читайте також
Карта бойових дій на 11.07.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті

Карта бойових дій в Україні Deep State у режимі онлайн

Умовні позначення на карті:

  • сині ділянки – територія, звідки окупантів вибито;
  • зелені ділянки – територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня;
  • сірі ділянки – територія, яка потребує уточнення;
  • червоні ділянки – територія, захоплена окупантами;
  • чорний колір – територія Криму та ОРДЛО;
  • рожевий колір – територія Придністров’я.

Також на карті Deep State позначені підрозділи ворога, штаби ворога, що використовуються ворогом аеродроми, флот ворога та напрямки атак ворога.

У жодному разі не використовуйте карту для того, щоб прокласти безпечні маршрути, користуйтеся зеленими коридорами, запропонованими владою.

Карта бойових дій liveuamap.com

На сьогодні на карті можна дивитися в режимі онлайн, де точаться бої в Україні, які території вже вільні від окупантів та інші важливі події.

Позначення кольорів на карті:

  • синій – уряд України, НАТО, інші західні сили;
  • червоний – Росія, Білорусь, Придністров’я.

Ділянки на карті, позначені червоним кольором, – тимчасово окуповані території України.

Читайте також
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн

Війна в Україні, Карта, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Російського генерала Цокова ліквідували в районі Бердянська – Андрющенко
Олег Цоков
Руслан Шостак витратив близько 500 млн грн на два гуманітарних проєкти
Співвласник мереж EVA та VARUS Руслан Шостак
НАТО має створити військові бази біля кордонів РФ – президент Литви
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 11.07.2023
США попередили Росію про неминучу відповідальність у разі теракту на ЗАЕС – Держдеп
ЗАЕС
Виплати за загиблих військових 2023: як отримати, що знадобиться та розмір допомоги
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 11.07.2023
Відео
Саміт НАТО у Вільнюсі: який результат можна буде вважати перемогою для України

Перший заступник директора Центру Нова Європа Сергій Солодкий пояснив, який результат саміту НАТО у Вільнюсі можна буде вважати перемогою для України.

Валентина Чорна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (11.07.2023)
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 11.07.2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (10.07.2023)
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 11.07.2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (10.07.2023)
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 11.07.2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (10.07.2023)
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 11.07.2023
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь