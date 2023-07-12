Загроза Shahed на півночі та другий день саміту НАТО у Вільнюсі: 504-й день війни
Польща надасть інфраструктуру для навчання українців на F-16
Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.
Коментуючи підписану на полях саміту НАТО у Вільнюсі домовленість про початок навчань українців на F-16, Блащак висловив подяку Данії та Нідерландам за “запуск та координацію цієї дуже важливої ініціативи”.
– Це ще один доказ нашої рішучості підтримувати Україну проти жорстокого вторгнення Росії. Зі свого боку, я обіцяю підтримку шляхом відкриття доступу до нашої навчальної інфраструктури та курсів, – йдеться у повідомленні.
ЗСУ можуть змусити росіян вийти з Бахмута під вогнем артилерії
Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, відповідаючи на запитання, чи можливий сценарій, за якого окупанти втечуть із Бахмута.
– Він цілком імовірний. Зараз відбувається дуже багато бойової роботи, щоб він став іще вірогіднішим, – сказав речник в ефірі телемарафону Єдині новини.
У Сумській та Полтавській областях оголошено повітряну тривогу
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк