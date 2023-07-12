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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Віддав наказ бомбити Вінницю: СБУ викрила командувача Чорноморського флоту РФ

Віддав наказ бомбити Вінницю: СБУ викрила командувача Чорноморського флоту РФ
Фото: Факти ICTV

Служба безпеки України повідомила про нову підозру командувачу Чорноморського флоту Російської Федерації Ігорю Осіпову, який наказав ударити по Вінниці крилатими ракетами Калібр 14 липня 2022 року.

За даними СБУ, за наказом Осіпова ворог здійснив удар по місту ракетами Калібр з російського бойового надводного корабля, що базувався поблизу мису Фіолент Кримського півострова.

Тоді загинуло 29 людей, серед яких троє дітей. Ще 154 людини дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Російські ракети зруйнували 35 житлових будинків, майже 70 приватних автомобілів і комунальних транспортних засобів.

Осіпову повідомили про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Раніше йому вже повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни);
  • ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Наразі триває досудове розслідування. Командувачу Чорноморського флоту Російської Федерації загрожує до 15 років тюремного ув’язнення або довічне ув’язнення.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, Вінницька область, Вінниця, Новини Вінниці, Ракетні удари Росії, СБУ
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