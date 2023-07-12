Отдал приказ бомбить Винницу: СБУ разоблачила командующего Черноморского флота РФ

Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении командующему Черноморского флота Российской Федерации Игорю Осипову, который приказал ударить по Виннице крылатыми ракетами Калибр 14 июля 2022 года.

По данным СБУ, по приказу Осипова враг совершил удар по городу ракетами Калибр с российского боевого надводного корабля, который базировался вблизи мыса Фиолент Крымского полуострова.

Тогда погибли 29 человек, среди которых трое детей. Еще 154 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Российские ракеты разрушили 35 жилых домов, почти 70 частных автомобилей и коммунальных транспортных средств.

Осипову сообщили о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Ранее ему уже сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Сейчас продолжается досудебное расследование. Командующему Черноморского флота Российской Федерации грозит до 15 лет тюремного заключения или пожизненное заключение.

Источник : СБУ

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