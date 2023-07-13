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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Завершення саміту НАТО і військова допомога Україні: 505-й день війни

Завершення саміту НАТО і військова допомога Україні: 505-й день війни
13 Липня, 0:21

На Київщині загроза гібридної атаки ракет та дронів

У Київській області існує загроза гібридної атаки з боку РФ, ворог атакує як ракетами, так і безпілотниками.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Ракетна небезпека була пов’язана військовими із загрозою застосування ворогом ударних БпЛА.

Крім того, про атаку ворожих дронів оголосив і начальник КМВА Сергій Попко.

– Увага! Загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Прямуйте до укриття, — повідомив він.

13 Липня, 0:12

Загроза атаки Калібрами на Дніпропетровщині та Запоріжжі – Повітряні сили

Через загрозу ударів ракетами Калібр також ракетну небезпеку оголосили у Дніпропетровській та Запорізькій областях, повідомили у Повітряних силах.

13 Липня, 0:10

На Кіровоградщині існує ракетна небезпека

У Повітряних силах повідомляють, що ракетна небезпека для Кіровоградської області існує також через пуски ракет типу Калібр.

13 Липня, 0:08

На півдні України існує загроза удару Калібрами – ПС ЗСУ

У Херсонській та Миколаївській областях існує ракетна небезпека.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що існує ймовірність пусків ракет типу Калібр.

Війна в Україні
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