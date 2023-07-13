Завершення саміту НАТО і військова допомога Україні: 505-й день війни
На Київщині загроза гібридної атаки ракет та дронів
У Київській області існує загроза гібридної атаки з боку РФ, ворог атакує як ракетами, так і безпілотниками.
Про це повідомили у Повітряних силах.
Ракетна небезпека була пов’язана військовими із загрозою застосування ворогом ударних БпЛА.
Крім того, про атаку ворожих дронів оголосив і начальник КМВА Сергій Попко.
– Увага! Загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Прямуйте до укриття, — повідомив він.
Загроза атаки Калібрами на Дніпропетровщині та Запоріжжі – Повітряні сили
Через загрозу ударів ракетами Калібр також ракетну небезпеку оголосили у Дніпропетровській та Запорізькій областях, повідомили у Повітряних силах.
На Кіровоградщині існує ракетна небезпека
У Повітряних силах повідомляють, що ракетна небезпека для Кіровоградської області існує також через пуски ракет типу Калібр.
На півдні України існує загроза удару Калібрами – ПС ЗСУ
У Херсонській та Миколаївській областях існує ракетна небезпека.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Зазначається, що існує ймовірність пусків ракет типу Калібр.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк