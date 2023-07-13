Завершення саміту НАТО і військова допомога Україні: 505-й день війни

13 Липня, 0:21

На Київщині загроза гібридної атаки ракет та дронів

У Київській області існує загроза гібридної атаки з боку РФ, ворог атакує як ракетами, так і безпілотниками.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Ракетна небезпека була пов’язана військовими із загрозою застосування ворогом ударних БпЛА.

Крім того, про атаку ворожих дронів оголосив і начальник КМВА Сергій Попко.

– Увага! Загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Прямуйте до укриття, — повідомив він.