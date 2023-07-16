Вибухи у Сумах та Запоріжжі та вагнерівці в Білорусі: 508-й день війни
В Офісі президента прокоментували заяви ФСБ про замах на Собчак і Симоньян
Ліквідація російських державних пропагандистів Маргарити Симоньян та Ксенії Собчак ні на що не вплине в рамках триваючої війни.
Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону Єдині новини.
На запитання щодо спроби “замаху” на Симоньян і Собчак в РФ, Подоляк відповів, що вони не потрібні Україні.
– Вони абсолютно точно нам не потрібні. Це очевидні речі. Вони абсолютно точно ні на що не впливають, – сказав він.
Радник керівника ОПУ додав, що ані Маргарита Симоньян, ані Ксенія Собчак не відіграють важливої ролі у війні, а також в питанні втрати Росією позицій в глобальному світі.
– Вони позбавлені жодного сенсу. Все, що вони роблять – це розраховано на їхні достатньо дивні аудиторії. Для нас – це абсолютно відсутні персонажі, – сказав Подоляк.
За його словами, для України їх ліквідація не матиме жодних наслідків та не вплине на жодні з процесів.
У Полтавській та Сумській областях загроза ударних БпЛА
Крім балістичної, у Полтавській та Сумській областях також існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА, повідомили у ПС ЗСУ.
В областях з тривогою існує балістична загроза – ПС ЗСУ
В областях, де оголошена повітряна тривога, є загроза застосування балістичного озброєння.
Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ.
Наразі тривога триває в Донецькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Харківській та Кіровоградській областях.
Жовква пояснив важливість візиту президента Південної Кореї в Україну
Перший в історії візит президента Південної Кореї Юн Сок Йоля до України – це важливий символ. Нині українці ведуть визвольну боротьбу за свій дім, тому це важливо з точки зори підтримки країн азійського регіону.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в ефірі телемарафону Єдині новини.
– Він важливий з точки зору символізму. В час боротьби України проти російської агресії нас підтримують не лише наші традиційні європейські, євроатлантичні партнери, але й топ-країни азійського регіону, – вважає заступник глави Офісу президента.
Жовква поділився, що під час візиту президента Південної Кореї лідерам вдалося обговорити низку важливих тем, які безпосередньо стосуються допомоги Україні та боротьби за незалежність. Однак не все можна озвучити суспільству, зазначив він.
– Корея вже дещо зробила і готова зробити ще більше. Будуть не лише САУ. Корея виробляє багато дуже хороших військових компонентів, необхідних нам на полі бою для успішного проведення контрнаступу, – натякнув посадовець.
Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.Олександра Ченкова