Обстріли Харкова та контрнаступ на Мелітопольському напрямку: 509-й день війни

17 Липня, 0:49

РФ двічі атакувала Харків: постраждали працівники підприємства

Російські війська двічі завдали ударів по Основ’янському району Харкова. Під атаку потрапило одне і те ж місцеве підприємство, внаслідок чого є постраждалі.

За даними Харківської обласної прокуратури, під час першої атаки ворог завдав ударів двома ракетами типу С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.

Внаслідок першої атаки відомо про одного загиблого та трьох поранених — всі працівники промислового цивільного підприємства. Друга атака обійшлася без травмованих і загиблих.