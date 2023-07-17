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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Обстріли Харкова та контрнаступ на Мелітопольському напрямку: 509-й день війни

Ключові події
00:49
РФ двічі атакувала Харків: постраждали працівники підприємства
00:16
Кличко розповів, чи можуть бути обмеження з електрикою у Києві взимку
00:11
У США закінчуються запаси боєприпасів – Салліван
00:09
Трамп пояснив, як хоче зупинити війну в Україні
Обстріли Харкова та контрнаступ на Мелітопольському напрямку: 509-й день війни
17 Липня, 0:49

РФ двічі атакувала Харків: постраждали працівники підприємства

Російські війська двічі завдали ударів по Основ’янському району Харкова. Під атаку потрапило одне і те ж місцеве підприємство, внаслідок чого є постраждалі.

За даними Харківської обласної прокуратури, під час першої атаки ворог завдав ударів двома ракетами типу С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.

Внаслідок першої атаки відомо про одного загиблого та трьох поранених — всі працівники промислового цивільного підприємства. Друга атака обійшлася без травмованих і загиблих.

17 Липня, 0:16

Кличко розповів, чи можуть бути обмеження з електрикою у Києві взимку

У Києві під час опалювального сезону можуть бути часткові обмеження з постачанням електрики через навантаження на енергосистему. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

– Ми не виключаємо, що можуть бути часткові обмеження (енергопостачання в Києві взимку, – Ред.). Але сподіваємося, що цього не відбудеться, – зазначив мер.

17 Липня, 0:11

У США закінчуються запаси боєприпасів – Салліван

У США закінчуються власні запаси боєприпасів. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

– Президент Байден наказав Пентагону швидко працювати над збільшенням здатності США виробляти всі боєприпаси, які нам коли-небудь знадобляться для будь-якого конфлікту в будь-який час. Місяць за місяцем ми збільшуємо наші потужності з постачання боєприпасів, – сказав Салліван.

17 Липня, 0:09

Трамп пояснив, як хоче зупинити війну в Україні

Колишній лідер США Дональд Трамп заявив, що міг би змусити президентів України та Росії укласти мирну угоду протягом 24 годин після повернення до Білого дому.

– Я дуже добре знаю Зеленського, і я дуже добре знаю Путіна, навіть краще. І у мене були хороші стосунки, дуже хороші з ними обома. Я б сказав Зеленському: Досить. Ви повинні укласти угоду, – сказав Трамп.

Війна в Україні
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