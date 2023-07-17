Обстріли Харкова та контрнаступ на Мелітопольському напрямку: 509-й день війни
РФ двічі атакувала Харків: постраждали працівники підприємства
Російські війська двічі завдали ударів по Основ’янському району Харкова. Під атаку потрапило одне і те ж місцеве підприємство, внаслідок чого є постраждалі.
За даними Харківської обласної прокуратури, під час першої атаки ворог завдав ударів двома ракетами типу С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.
Внаслідок першої атаки відомо про одного загиблого та трьох поранених — всі працівники промислового цивільного підприємства. Друга атака обійшлася без травмованих і загиблих.
Кличко розповів, чи можуть бути обмеження з електрикою у Києві взимку
У Києві під час опалювального сезону можуть бути часткові обмеження з постачанням електрики через навантаження на енергосистему. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.
– Ми не виключаємо, що можуть бути часткові обмеження (енергопостачання в Києві взимку, – Ред.). Але сподіваємося, що цього не відбудеться, – зазначив мер.
У США закінчуються запаси боєприпасів – Салліван
У США закінчуються власні запаси боєприпасів. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
– Президент Байден наказав Пентагону швидко працювати над збільшенням здатності США виробляти всі боєприпаси, які нам коли-небудь знадобляться для будь-якого конфлікту в будь-який час. Місяць за місяцем ми збільшуємо наші потужності з постачання боєприпасів, – сказав Салліван.
Трамп пояснив, як хоче зупинити війну в Україні
Колишній лідер США Дональд Трамп заявив, що міг би змусити президентів України та Росії укласти мирну угоду протягом 24 годин після повернення до Білого дому.
– Я дуже добре знаю Зеленського, і я дуже добре знаю Путіна, навіть краще. І у мене були хороші стосунки, дуже хороші з ними обома. Я б сказав Зеленському: Досить. Ви повинні укласти угоду, – сказав Трамп.
Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.Олександра Ченкова