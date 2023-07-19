Ставка, Рамштайн та нічна атака РФ: 511-й день війни
На Кіровоградщині існує загроза застосування БпЛА – Повітряні сили
У Кіровоградській області існує загроза застосування ударних БпЛА, повідомили у Повітряних силах.
В Дніпропетровській області під час атаки дронів пролунали вибухи
В Дніпропетровській області пролунали вибухи.
Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.
У Повітряних силах застерегли жителів Дніпропетровської області, що існує загроза застосування ворожих ударних БпЛА.
За попередньою інформацією, в області працює протиповітряна оборона.
Наразі влада регіону не коментувала інформацію про вибухи.
Атака ракетами та дронами: у Києві та низці областей оголошена тривога
На Сході, Півночі, частині Півдня та в центрі України була оголошена повітряна тривога.
Сирени також лунають у Києві.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ракетна небезпека в північних та центральних областях через загрозу імовірних пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3.
Також у Донецькій, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській області існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.Оксана Лотоцька