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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Ставка, Рамштайн та нічна атака РФ: 511-й день війни

Ставка, Рамштайн та нічна атака РФ: 511-й день війни
19 Липня, 1:45

На Кіровоградщині існує загроза застосування БпЛА – Повітряні сили

У Кіровоградській області існує загроза застосування ударних БпЛА, повідомили у Повітряних силах.

19 Липня, 0:49

В Дніпропетровській області під час атаки дронів пролунали вибухи

В Дніпропетровській області пролунали вибухи.

Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.

У Повітряних силах застерегли жителів Дніпропетровської області, що існує загроза застосування ворожих ударних БпЛА.

За попередньою інформацією, в області працює протиповітряна оборона.

Наразі влада регіону не коментувала інформацію про вибухи.

19 Липня, 0:47

Атака ракетами та дронами: у Києві та низці областей оголошена тривога

На Сході, Півночі, частині Півдня та в центрі України була оголошена повітряна тривога.

Сирени також лунають у Києві.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ракетна небезпека в північних та центральних областях через загрозу імовірних пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3.

Також у Донецькій, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській області існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Війна в Україні
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Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.

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