Ставка, Рамштайн та нічна атака РФ: 511-й день війни

19 Липня, 0:47

Атака ракетами та дронами: у Києві та низці областей оголошена тривога

На Сході, Півночі, частині Півдня та в центрі України була оголошена повітряна тривога.

Сирени також лунають у Києві.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ракетна небезпека в північних та центральних областях через загрозу імовірних пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3.

Також у Донецькій, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській області існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА.