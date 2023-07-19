У Херсоні після удару дрона загорівся будинок культури. Є постраждала
Близько 02:00 19 липня російська армія атакувала Херсон дронами-камікадзе Shahed.
За словами керівника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, зафіксовано влучання в Шуменському мікрорайоні міста.
Через удари спалахнула пожежа в будинку культури. Крім того, пошкоджень зазнала двоповерхівка.
Працівникам Держслужби з надзвичайних ситуацій вдалося врятувати 89-річну жінку, яка опинилася під завалами власної оселі.
Постраждалій надали медичну допомогу на місці. Лікарі оцінюють її стан як задовільний.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 511-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олександр Прокудін
Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області
Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.Оксана Лотоцька