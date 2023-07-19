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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Херсоні після удару дрона загорівся будинок культури. Є постраждала

Пожежа

Близько 02:00 19 липня російська армія атакувала Херсон дронами-камікадзе Shahed.

За словами керівника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, зафіксовано влучання в Шуменському мікрорайоні міста.

Через удари спалахнула пожежа в будинку культури. Крім того, пошкоджень зазнала двоповерхівка.

Працівникам Держслужби з надзвичайних ситуацій вдалося врятувати 89-річну жінку, яка опинилася під завалами власної оселі.

Постраждалій надали медичну допомогу на місці. Лікарі оцінюють її стан як задовільний.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 511-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Олександр Прокудін

Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Новини Херсону, Російська агресія, РФ, Херсон
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