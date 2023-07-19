В Херсоне после удара дрона загорелся дом культуры. Есть пострадавшая
Около 02:00 19 июля российская армия атаковала Херсон дронами-камикадзе Shahed.
По словам руководителя областной военной администрации Александра Прокудина, зафиксировано попадание в Шуменском микрорайоне города.
Из-за ударов вспыхнул пожар в доме культуры. Кроме того, повреждениям подверглась двухэтажка.
Работникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям удалось спасти 89-летнюю женщину, оказавшуюся под завалами собственного дома.
Пострадавшей была оказана медицинская помощь на месте. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 511-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Александр Прокудин
Фото: ГУ ГСЧС в Херсонской области
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