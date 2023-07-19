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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Херсоне после удара дрона загорелся дом культуры. Есть пострадавшая

Пожежа

Около 02:00 19 июля российская армия атаковала Херсон дронами-камикадзе Shahed.

По словам руководителя областной военной администрации Александра Прокудина, зафиксировано попадание в Шуменском микрорайоне города.

Из-за ударов вспыхнул пожар в доме культуры. Кроме того, повреждениям подверглась двухэтажка.

Работникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям удалось спасти 89-летнюю женщину, оказавшуюся под завалами собственного дома.

Пострадавшей была оказана медицинская помощь на месте. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 511-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Александр Прокудин

Фото: ГУ ГСЧС в Херсонской области

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