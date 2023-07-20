Військові РФ атакували Очаків: поранено чоловіка, пошкоджено будинок

У Миколаївській області російські війська завдали ударів по житловому будинку в місті Очакові. Внаслідок атаки дістала поранення людина.

Про це повідомляє Національна поліція України з посиланням на оприлюднені світлини, на яких можна побачити наслідки російської атаки по Очакову.

За даними поліції, внаслідок російських обстрілів по місту ввечері 19 липня пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. За медичною допомогою до лікарні звернувся 44-річний чоловік.

На місці події працюють слідчі та криміналісти поліції, рятувальники та представники прокуратури, які фіксують черговий факт російської агресії проти мирного населення.

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