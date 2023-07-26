Перевірки воєнкомів та вибухи на Харківщині: 518-й день війни

26 Липня, 0:16

У Харківській області пролунали вибухи

У Харківській області пролунали вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.

Про це повідомляють Telegram-канали із посиланням на слова місцевих жителів Харківської області. За попередньою інформацією, там працюють сили протиповітряної оборони України.

За даними Харківської ОВА, минулої доби ворог з артилерії, мінометів та за допомогою бойової авіації обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Гур’їв Козачок, Піщане, Вовчанськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та інші населені пункти.

У селі Піщане Куп’янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок. Поранень зазнали 12-річний хлопчик і дві жінки.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаударів у районі населених пунктів Терни, Вільшана та Кислівка. Українські захисники ведуть бої з окупантами та завдають РФ відчутних втрат, зазначають в ОВА.