Деокупація Старомайорського та удари РФ по Запоріжжю: 520-й день війни
Ігнат розповів, коли Росія може поновити масовані ракетні атаки
Авіація Російської Федерації поновить ракетні удари за сприятливих погодних на південно-східному напрямку.
З такою оцінкою виступив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі 24 каналу.
За його словами, поновлення атак може відбутись будь-якої миті, а за умов, коли існуватиме можлива загроза, то в Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ з’явиться відповідна інформація про ймовірність ракетного удару.
Юрій Ігнат додав, що сприятливі погодні умови для противника є чинником, за умови якого він активізує діяльність своєї авіації на південно-східному напрямку.
– Це і безпілотники, і літаки Іл-22, і літак радіолокаційного виявляння А-50, і винищувачі тактичної авіації. Це все типова ситуація щоранку, – сказав речник Повітряних сил ЗСУ.
Зеленський підтвердив, що Україна шукає додаткові ППО для захисту Півдня та Одеси
Українська влада шукає засоби протиповітряної оборони, щоб посилити захист Одеси та Півдня.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 27 липня.
Знімаючи відеозвернення в одеському Спасо-Преображенському соборі, президент розповів про доповідь щодо ліквідації наслідків російських ударів по Одесі та області.
– Тут, у Свято-Преображенському храмі, який Росія намагалася знищити, відчувається, що наші люди, наш дух усе одно сильніші. Сильніші, ніж російський терор. Шукаємо системи ППО, щоб захистити Одесу, увесь наш південь. І я дякую всім у світі, хто вже приєднався до цієї роботи з нами, – наголосив він.
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська