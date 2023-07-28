Деокупація Старомайорського та удари РФ по Запоріжжю: 520-й день війни

28 Липня, 0:19

Ігнат розповів, коли Росія може поновити масовані ракетні атаки

Авіація Російської Федерації поновить ракетні удари за сприятливих погодних на південно-східному напрямку.

З такою оцінкою виступив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі 24 каналу.

За його словами, поновлення атак може відбутись будь-якої миті, а за умов, коли існуватиме можлива загроза, то в Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ з’явиться відповідна інформація про ймовірність ракетного удару.

Юрій Ігнат додав, що сприятливі погодні умови для противника є чинником, за умови якого він активізує діяльність своєї авіації на південно-східному напрямку.