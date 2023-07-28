Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
ГУР перехопило секретну доповідь для Путіна, як РФ зривала зернову угоду
У санаторії біля Трускавця дівчинка вистрілила в голову 10-річному хлопчику: що відомо
Ціллю ракетного удару РФ був Старокостянтинів на Хмельниччині – Ігнат
Терміново
Масова повітряна тривога: на Житомирщині гримлять вибухи
На Вінниччині гучно: працює ППО
Україна Live
Live
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Деокупація Старомайорського та удари РФ по Запоріжжю: 520-й день війни

Деокупація Старомайорського та удари РФ по Запоріжжю: 520-й день війни
28 Липня, 0:19

Ігнат розповів, коли Росія може поновити масовані ракетні атаки

Авіація Російської Федерації поновить ракетні удари за сприятливих погодних на південно-східному напрямку.

З такою оцінкою виступив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі 24 каналу.

За його словами, поновлення атак може відбутись будь-якої миті, а за умов, коли існуватиме можлива загроза, то в Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ з’явиться відповідна інформація про ймовірність ракетного удару.

Юрій Ігнат додав, що сприятливі погодні умови для противника є чинником, за умови якого він активізує діяльність своєї авіації на південно-східному напрямку.

– Це і безпілотники, і літаки Іл-22, і літак радіолокаційного виявляння А-50, і винищувачі тактичної авіації. Це все типова ситуація щоранку, – сказав речник Повітряних сил ЗСУ.

28 Липня, 0:18

Зеленський підтвердив, що Україна шукає додаткові ППО для захисту Півдня та Одеси

Українська влада шукає засоби протиповітряної оборони, щоб посилити захист Одеси та Півдня.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 27 липня.

Знімаючи відеозвернення в одеському Спасо-Преображенському соборі, президент розповів про доповідь щодо ліквідації наслідків російських ударів по Одесі та області.

– Тут, у Свято-Преображенському храмі, який Росія намагалася знищити, відчувається, що наші люди, наш дух усе одно сильніші. Сильніші, ніж російський терор. Шукаємо системи ППО, щоб захистити Одесу, увесь наш південь. І я дякую всім у світі, хто вже приєднався до цієї роботи з нами, – наголосив він.

 

Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 27.07.2023
Deepstatemap
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Допомога від Червоного Хреста для ВПО: як отримати
гроші держвиплати
Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову
Деокупація Старомайорського та удари РФ по Запоріжжю: 520-й день війни
Як отримати довідку переселенця (статус ВПО)
Документи, довідки
Відео
Суспільство
Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина

На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.

Христина Величанська
Вибрався живим попри погрози: як слідчий з Вовчанська героїчно працював на ЗСУ
Деокупація Старомайорського та удари РФ по Запоріжжю: 520-й день війни
Вигідний тариф та вільні сховища: іноземні компанії знову зберігають газ в Україні
Нафтогаз
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (26.07.2023)
Деокупація Старомайорського та удари РФ по Запоріжжю: 520-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (26.07.2023)
Деокупація Старомайорського та удари РФ по Запоріжжю: 520-й день війни
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь