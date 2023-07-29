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Юлія Соколова, редакторка стрічки

У Криму знову гучно: в Козачій бухті вибухнув склад боєприпасів РФ

бавовна у Криму
Фото: Факти ICTV

На території тимчасово окупованого Криму сталася чергова “бавовна”: цього разу – на складі боєприпасів військ РФ у Козачій бухті.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України. Відомство оприлюднило відео моменту вибуху.

Вибухи почалися близько 22:00 п’ятниці, 28 липня.

– Близько десятої вечора 28 липня було гучно в Козачій бухті тимчасово окупованого Криму. Свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів, – зазначили в розвідці.

На місце інциденту проїхали кілька машин швидкої допомоги та поліції окупантів.

У ГУР уточнили, що в районі Козачої бухти зараз дислокується 810 окрема бригада морської піхоти РФ.

В розвідці додали, що вибухи та детонація “внаслідок проведеної диверсії” сталися на “тимчасовому складі” боєприпасів окупантів.

Де розташована Козача бухта

Козача бухта розташована за 15 кілометрів від центру окупованого Севастополя, між Комишевою бухтою і мисом Фіолент, у західній частині Гераклейського півострова.

Вибухи в Севастополі, в районі Козачої бухти лунають не вперше. Наприклад, у ніч проти 29 квітня там загорілася ворожа нафтобаза. Тоді згоріли понад 10 резервуарів із нафтопродуктами загальною ємністю 40 тис. тонн.

Знищені нафтопродукти призначалися для Чорноморського флоту РФ, з кораблів якого окупанти завдають ракетних ударів по мирних містах України.

Джерело: ГУР Міноборони України

Війна в Україні, Вибух, Вибух на складах боєприпасів, Крим, Севастополь
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