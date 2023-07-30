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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Вибухи під Маріуполем та в Донецьку: 522-й день війни

Вибухи під Маріуполем та в Донецьку: 522-й день війни
30 Липня, 0:27

Саудівська Аравія має намір обговорити мирний план щодо України на початку серпня – WSJ

Саудівська Аравія хоче провести на початку серпня мирні переговори щодо російсько-української.

Як пише американська газета The Wall Street Journal, в рамках цього заходу запрошення для Росії відсутнє.

Перемовини щодо мирних процесів мають відбутись між Україною, країнами Заходу та такими країнами, як Індія та Бразилія, які раніше дотримувались часткового нейтралітету.

За даними видання, яке посилається на дипломатів, що готують переговорний майданчик, зустріч має відбутись 5-6 серпня в Джидді, куди, як очікується, прибудуть делегації з 30 країн світу.

– Це відбувається на тлі зростаючої боротьби між Кремлем і західними прихильниками України за підтримку великих країн, що розвиваються, багато з яких займають нейтральну позицію щодо війни в Україні, – йдеться в матеріалі.

Газета вказує, що з боку офіційного Києва та країн Заходу є сподівання, що результатом зустрічі стане мирний саміт наприкінці 2023 року.

Також видання дізналось про плани підписати за результатами зустрічі документ, який включатиме загальні принципи розв’язання російсько-української війни, які у майбутньому мають стати початком для мирних переговорів з Росією.

Війна в Україні
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