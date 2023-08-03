Керував “урядом” у Херсоні: СБУ оголосила підозру віцегубернатору Калінінградської області

Служба безпеки України оголосила підозру віцегубернатору Калінінградської області Росії Сергію Єлісєєву. Він певний час керував окупаційною “владою” на Херсонщині.

За даними СБУ, Єлісєєв є колишнім працівником ФСБ і входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва РФ.

На початку повномасштабної війни в Україні він обіймав посаду першого заступника губернатора Калінінградської області. Згодом Єлісєєва відправили до окупованого Херсона, де він мав придушувати рух опору та формувати кремлівський режим.

Одним із його ключових завдань була підготовка псевдореферендуму про “приєднання” українського регіону до складу РФ. Єлісєєв забезпечував потрібні Кремлю результати “голосування” на Херсонщині.

Крім того, він майже пів року очолював “уряд” окупаційної російської адміністрації в регіоні.

– За даними слідства, за відсутності “на робочому місці” гауляйтера Сальдо російський чиновник виконував його “обов’язки” та керував місцевими окупаційними органами, – уточнили в СБУ.

Перед звільненням Херсона та правобережжя Херсонської області Єлісєєв із поплічниками переправився на лівий берег, а потім виїхав до РФ. У грудні 2022 року він знову отримав посаду віцегубернатора Калінінградської області.

Російському чиновнику повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 436-2 (Виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників);

ч. 6 ст. 111-1 (Організація та активна участь у заходах політичного характеру у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією).

Оскільки чиновник перебуває в РФ, тривають “комплексні заходи для його притягнення до відповідальності”. В СБУ нагадали, що Єлісєєв уже перебуває під санкціями багатьох країн Європи та США.

Нещодавно СБУ затримала ще одного колаборанта, який працював у Херсонській обласній держадміністрації.

Джерело : СБУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.