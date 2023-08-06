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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Словенія потерпає від масштабної повені: є загиблі, багато міст без світла

Словенія потерпає від масштабної повені: є загиблі, багато міст без світла
Фото: Getty Images

У Словенії відбулася масштабна повінь, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей. Багато міст залишилися без постачання електрики.

За даними іноземних видань, у Словенії близько 16 тис. домогосподарств не мають світла. Найскладніша ситуація спостерігається в регіоні Згорня Савинська долина, де знеструмлено будинки та квартири 2 305 жителів.

Рятувальники намагаються забрати людей з районів, які найбільше затопило. За допомогою гелікоптерів у місто Скоф’я-Лока, де були затоплені вантажівки та інші транспортні засоби, намагаються дістатися спеціальні підрозділи.

Один з рятувальників зазначив, що Словенія не бачила подібних повеней, ймовірно, близько 1 тис. років. Зокрема, під час негоди загинула літня місцева жителька. Наразі встановлюються обставини її смерті.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття Словенії, яка постраждала внаслідок масштабної негоди.

– Висловлюю щирі співчуття дружній Словенії у зв’язку з повінню, що триває та вже призвела до масштабних руйнувань і людських жертв. Бажаю одужання всім постраждалим, якнайшвидшого подолання наслідків лиха, відновлення осель та інфраструктури, – зазначив глава держави.

Агентство навколишнього середовища Словенії оголосило про червоне попередження через масштабні повені. Метеорологи кажуть, що сильні дощі можуть поширитися на сусідні Хорватію та Боснію, а також триватимуть щонайменше наступні 24 години.

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Джерело: France24
Володимир Зеленський, Негода, негода у світі, Повінь, Погода у світі, Президент України, Словенія
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