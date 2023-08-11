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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ запустила Кинджали: гучно в Івано-Франківську

Вибух
Фото: Depositphotos

11 серпня в Івано-Франківську прогриміли вибухи.

Перед цим у Повітряних силах закликали жителів та гостей регіону терміново перейти до укриттів.

Варто зауважити, що ракетну небезпеку в Україні оголосили о 09:49 після зльоту ворожого МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Ще за десять хвилин стало відомо, що виліт – бойовий – Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски аеробалістичних ракет Х-47М Кинджал.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 534-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Івано-Франківськ
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Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.

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