РФ запустила Кинджали: гучно в Івано-Франківську
11 серпня в Івано-Франківську прогриміли вибухи.
Перед цим у Повітряних силах закликали жителів та гостей регіону терміново перейти до укриттів.
Варто зауважити, що ракетну небезпеку в Україні оголосили о 09:49 після зльоту ворожого МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
Ще за десять хвилин стало відомо, що виліт – бойовий – Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски аеробалістичних ракет Х-47М Кинджал.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 534-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко